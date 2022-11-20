Kamyonet ile geldiler, tekstil deposundan 150 bin TL’lik malzeme çalıp gittiler | Video

Avcılar’daki bir iş yerinin önüne kamyonet ile gelen 3 şüpheli, depodan 150 bin TL değerinde tekstil malzemesi çaldı. Çaldıkları malzemeleri kamyonete dolduran şüpheliler, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin deposunda meydana geldi. 12 Kasım Cumartesi tarihinde yaşanan olayda 3 şüpheli kamyonet ile iş yerinin önüne geldi ve depodan 150 bin TL'lik tekstil malzemesi çaldı. Çaldıkları malzemeleri kamyonete dolduran 3 şüphelinin o anları güvenlik kameraları tarafında anbean kaydedildi. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili çalışma başlattı ve çalışmalar neticesinde güvenlik kameraları detaylı bir şekilde incelendi. İncelenen görüntüler sonrasında kimliği tespit edilen B.S., E.D. ve A.D. isimli şahıslar 15 Kasım Salı tarihinde ekipler tarafından yakalandı. Şahısların çaldıkları malzemeler sağlam bir şekilde ele geçirildi ve iş yeri sahibine teslim edildi. Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler ise yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.