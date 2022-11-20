Video Yaşam Kamyonet ile geldiler, tekstil deposundan 150 bin TL’lik malzeme çalıp gittiler | Video
Kamyonet ile geldiler, tekstil deposundan 150 bin TL’lik malzeme çalıp gittiler | Video

Kamyonet ile geldiler, tekstil deposundan 150 bin TL’lik malzeme çalıp gittiler | Video

20.11.2022 | 13:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kamyonet ile geldiler, tekstil deposundan 150 bin TL’lik malzeme çalıp gittiler | Video 00:45
Kamyonet ile geldiler, tekstil deposundan 150 bin TL’lik malzeme çalıp gittiler | Video 20.11.2022 | 13:22
Tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle sokak köpeğine ateş açtı | Video 01:46
Tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle sokak köpeğine ateş açtı | Video 20.11.2022 | 13:22
Hint keneviri seralarında suçüstü yakalandılar | Video 00:50
Hint keneviri seralarında suçüstü yakalandılar | Video 20.11.2022 | 13:27
150 bin liralık tekstil malzemesi çaldılar! 3’ü de yakalandı | Video 00:25
150 bin liralık tekstil malzemesi çaldılar! 3’ü de yakalandı | Video 20.11.2022 | 13:27
İzmir’de sokak ortasındaki bıçaklanma anı kamerada | Video 00:43
İzmir’de sokak ortasındaki bıçaklanma anı kamerada | Video 20.11.2022 | 13:22
Soğuk havalarda milyonluk atlara böyle bakıyorlar | Video 04:27
Soğuk havalarda milyonluk atlara böyle bakıyorlar | Video 20.11.2022 | 11:32
Özel hastanedeki skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş | Video 03:45
Özel hastanedeki skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş | Video 20.11.2022 | 11:32
Beşiktaş’ta akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı: Prizlerin içerisinde kokain bulundu | Video 01:21
Beşiktaş’ta akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı: Prizlerin içerisinde kokain bulundu | Video 20.11.2022 | 11:33
Çarpışan iki aracın arasında kalmaktan son anda böyle kurtuldu | Video 00:55
Çarpışan iki aracın arasında kalmaktan son anda böyle kurtuldu | Video 20.11.2022 | 08:57
Otelin camına çıkan kadın kendisini 3. kattan aşağı böyle bıraktı | Video 02:49
Otelin camına çıkan kadın kendisini 3. kattan aşağı böyle bıraktı | Video 20.11.2022 | 10:24
Yolda yürüyen kızlara kimyasal madde attılar | Video 00:17
Yolda yürüyen kızlara kimyasal madde attılar | Video 20.11.2022 | 09:49
Küçükçekmece’de iki grup arasındaki sözlü tartışma taşlı sopalı kavga dönüştü | Video 01:02
Küçükçekmece’de iki grup arasındaki sözlü tartışma taşlı sopalı kavga dönüştü | Video 20.11.2022 | 08:57
Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık: Kamyonla köye gelen hırsızlar 15 evi talan etti | Video 07:06
Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık: Kamyonla köye gelen hırsızlar 15 evi talan etti | Video 20.11.2022 | 08:56
Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızına çarptı 04:36
Acemi sürücü, kaldırımdaki baba ile kızına çarptı 19.11.2022 | 19:22
İstanbul’da metro arızası nedeniyle yolcular tahliye edildi | Video 01:51
İstanbul’da metro arızası nedeniyle yolcular tahliye edildi | Video 19.11.2022 | 16:54
İki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı | Video 01:51
İki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı | Video 19.11.2022 | 16:20
Sadabad eski güzel günlerine dönüyor | Video 06:42
Sadabad eski güzel günlerine dönüyor | Video 19.11.2022 | 16:06
Siverek’te kaza: 1 ölü, 4 yaralı | Video 01:26
Siverek'te kaza: 1 ölü, 4 yaralı | Video 19.11.2022 | 16:14
Tekirdağ’da tefecilik ve yağma operasyonu: 10 gözaltı | Video 00:57
Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonu: 10 gözaltı | Video 19.11.2022 | 14:44
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu | Video 00:30
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu | Video 11.11.2022 | 12:01

Avcılar’daki bir iş yerinin önüne kamyonet ile gelen 3 şüpheli, depodan 150 bin TL değerinde tekstil malzemesi çaldı. Çaldıkları malzemeleri kamyonete dolduran şüpheliler, güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin deposunda meydana geldi. 12 Kasım Cumartesi tarihinde yaşanan olayda 3 şüpheli kamyonet ile iş yerinin önüne geldi ve depodan 150 bin TL'lik tekstil malzemesi çaldı. Çaldıkları malzemeleri kamyonete dolduran 3 şüphelinin o anları güvenlik kameraları tarafında anbean kaydedildi. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili çalışma başlattı ve çalışmalar neticesinde güvenlik kameraları detaylı bir şekilde incelendi. İncelenen görüntüler sonrasında kimliği tespit edilen B.S., E.D. ve A.D. isimli şahıslar 15 Kasım Salı tarihinde ekipler tarafından yakalandı. Şahısların çaldıkları malzemeler sağlam bir şekilde ele geçirildi ve iş yeri sahibine teslim edildi. Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler ise yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA