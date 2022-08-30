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OTOMATİK OYNAT
03:04
Kamyonet ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı | Video 30.08.2022 | 09:16
01:55
Adana’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı kararı | Video 30.08.2022 | 08:58
02:09
Kaza sonrası jandarmanın Türk Bayrağı hassasiyeti | Video 30.08.2022 | 08:50
02:09
Havalimanı yolunda taksi ile motosikletler birbirine girdi: 3 yaralı | Video 30.08.2022 | 08:58
00:59
Pendik'te hayvana şiddet! Boğmaya çalıştı | Video 30.08.2022 | 08:50
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Boş sandığı silahın tetiğine dokundu, canından oldu | Video 30.08.2022 | 08:50
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Keyif yapar gibi metro raylarına uzandı | Video 29.08.2022 | 22:29
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Meksika’da kafa kafaya çarpışan araçlar alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.08.2022 | 22:13
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Gölet kenarında yangın | Video 29.08.2022 | 21:46
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Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattında arıza | Video 29.08.2022 | 15:05
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Bisiklet hırsızlarını bu görüntüden yakaladılar | Video 29.08.2022 | 14:24
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Polisler gelince üst kata saklandı, suçüstü yakalandı | Video 29.08.2022 | 14:24
02:39
Nefes borusuna şeker kaçan çocuk böyle kurtarıldı | Video 29.08.2022 | 14:00
02:07
Dikkatsiz sürücünün neden olduğu feci kaza kamerada | Video 29.08.2022 | 13:29
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Arin Gölü’nde flamingoların görsel şöleni | Video 29.08.2022 | 13:29
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Çevredekilere dehşeti yaşattılar: Silivri'de silahlı kavga kamerada | Video 29.08.2022 | 13:29
Çatalca’da kamyonun çarptığı tekstil işçilerini taşıyan minibüs takla attı. Yaşanan kazada 2’i ağır 8 kişi yaralandı.