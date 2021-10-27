Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Bilecik'te kamyonet ile motosikletin çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza; Bilecik merkez Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Sanayi istikametinden kent merkezi seyir halindeki İbrahim G. yönetimindeki plakalı kamyonet, aynı istikamette ilerleyen ve Koza Sokak yönüne doğru dönmek isteyen Recep B. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kaza yere düşen motosiklet sürücü yaralanırken, yaralı olay gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.