Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kaza anı kamerada | Video

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Bursa'da işyerine dönmek isteyen kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.