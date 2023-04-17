Video Yaşam Kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1’i ağır 2 yaralı | Video
Kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1’i ağır 2 yaralı | Video

Kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1’i ağır 2 yaralı | Video

17.04.2023 | 08:30

Aksaray’da seyir halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobil adeta hurdaya dönerken kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Aksaray - Ankara Kara Yolu, Cumhuriyet Mahallesi Kavşağı'nda, saat 23.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden E.K. (22) idaresindeki otomobil, sürücünün aniden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde aynı istikamete seyreden M.S. (56) yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Ö.Y. (20) yaralandı. Kazayı gören yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, burada tedavi altına alınan yaralılardan Ö.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kamyonet sürücüsü gözaltına alınarak hastanedeki sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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