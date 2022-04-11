Kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:44
01:08
Isparta'da 5 katlı binanın kontrollü yıkımında panik anları | Video 11.04.2022 | 15:07
01:11
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 54 gözaltı | Video 11.04.2022 | 14:51
01:50
Bahar kışa döndü: Kentte hava sıcaklıkları 10 derece birden azaldı | Video 11.04.2022 | 14:38
02:09
Eli sopalı şahsın sokakta yatan köpeğe saldırdığı anlar kamerada | Video 11.04.2022 | 14:35
00:25
Bahçesine giren karacaya böyle seslendi | Video 11.04.2022 | 14:00
01:35
01:48
Balıkesir'de araç kiralama operasyonu: 24 gözaltı | Video 11.04.2022 | 14:11
01:33
05:02
500 metre için 435 lira alan taksici, taksimetreyi suçladı | Video 11.04.2022 | 13:20
01:30
İmalathaneye çevirdiği adresinde yakalandı... Hepsi evinden çıktı | Video 11.04.2022 | 13:44
01:18
Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü | Video 11.04.2022 | 12:45
04:53
Esenler'de “Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar Sergisi” açıldı | Video 11.04.2022 | 13:19
01:01
Mersin merkezli fuhuş operasyonunda 8 kişi tutuklandı | Video 11.04.2022 | 12:34
05:06
02:15
Antalya'da tur midibüsü devrildi, 7 turist yaralandı | Video 11.04.2022 | 12:18
00:16
01:53
01:07
Feci kaza kamerada! Otomobil aydınlatma direğine çarptı | Video 11.04.2022 | 11:24
Antalya’da, kamyonete çarpıp savrulan motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde ölümden döndü. Kaza ver işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
"KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA"
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza anı ise bir benzin istasyonun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı ile vatandaşların olay yerine koşarak geldiği görüldü.