Kamyonete römork bağlayan sürücüye bin 90 lira ceza

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KONYA'da kamyonetin arkasına güvenlik önlemi almadan traktör römorku bağlayan sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'Işık donanımı bulundurmamak' ve 'Çeken ve çekilen araçların gerekli şartları ve tedbirleri almadan araç çekmesi' maddeleri kapsamında bin 90 lira idari para cezası uygulandı. Kamyonetin, römokla seyir halinde olma anı da çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Görüntüler Beyşehir-Isparta kara yolunda kaydedildi. Bir sürücü, kamyonetin arkasına reflektörsüz ve güvenlim önlemi almadan bağladığı traktör römorkuyla trafiğe çıktı. Bu anlar yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, kamyonetin plakasından sürücüyü belirleyip, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'Işık donanımı bulundurmamak' ve 'Çeken ve çekilen araçların gerekli şartları ve tedbirleri almadan araç çekmesi' maddeleri kapsamında bin 90 lira idari para cezası uyguladı.