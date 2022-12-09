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OTOMATİK OYNAT
00:37
Kamyonetin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi | Video 09.12.2022 | 10:28
01:53
5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak hayatını kaybetti | Video 09.12.2022 | 10:25
01:53
5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak hayatını kaybetti | Video 09.12.2022 | 10:28
10:44
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video 09.12.2022 | 10:27
05:09
Seyrantepe TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 09.12.2022 | 10:14
02:47
Sancaktepe'de kaza yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 09.12.2022 | 09:54
02:27
00:37
İstanbul’da 'yasa dışı bahis' ve 'tefecilik' operasyonu: 6 gözaltı | Video 09.12.2022 | 09:49
01:34
Samsun'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı | Video 09.12.2022 | 09:40
00:16
Sahte ödeme dekontu ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı | Video 09.12.2022 | 09:17
04:10
Pendik'te mobilya spotçusu alev alev yandı | Video 09.12.2022 | 08:57
00:43
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 09.12.2022 | 08:54
01:48
Vali, milli sporcuyla bilek güreşi yaptı | Video 09.12.2022 | 08:39
00:21
İzmir’de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 09.12.2022 | 08:39
00:29
Ankara'da feci kaza! Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti | Video 09.12.2022 | 08:39
03:02
Pendik’te işyeri yangını: Vatandaşlar tahliye edildi | Video 08.12.2022 | 22:59
01:44
Park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 08.12.2022 | 21:41
02:50
02:35
Adana’da kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.