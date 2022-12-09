Video Yaşam Kamyonetin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi | Video
Kamyonetin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi | Video

Kamyonetin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi | Video

09.12.2022 | 10:28

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Adana’da kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yolun karşısına geçmeye çalışan henüz ismi öğrenilemeyen çocuğa hızla gelen bir kamyonet çarptı. Çevredeki vatandaşlar kamyonetin çarpması sonucu savrulan çocuğun yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu ambulansla hastaneye sevk etti.

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