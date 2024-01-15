Kamyonetin çarptığı köpek yaralı kurtuldu: O anlar kamerada
Mersin'de kamyonetin ezdiği bir köpek yaralı kurtulurken, o anlar ve aracın durmadan yoluna devam etmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bakım evinde 'Mutlu' ismi verilen köpeğin bir yıl önce de tüfekle vurulduğu için arka bacaklarından birini kaybettiği öğrenildi.
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