Kamyonetin çarptığı motosikletli metrelerce böyle savruldu | Video

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis, kamyonet sürücü H.E.K'yı gözaltına aldı.