Kamyonetin çarptığı yaşlı kadın böyle savruldu | Video
Bursa’da yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarpmasıyla savrulan kadın yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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