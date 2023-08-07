Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video
Yalova’da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü 30 yaşındaki Ali Furkan Özkantar kaldırıldığı hastanede vefat ederken kaza anı ise araç kamerasına anbean yansıdı.
Kazada ağır yaralanan Özkantar, olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Özkantar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 07.08.2023 | 09:31
02:31
Tomruk yüklü tıra minibüs çarptı: 1 ölü, 20 yaralı | Video 07.08.2023 | 09:25
03:26
Adana'da iki fabrikada yangın çıktı! Alevler gökyüzünü kapladı | Video 07.08.2023 | 09:25
02:29
Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 07.08.2023 | 09:25
05:51
Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı | Video 07.08.2023 | 09:24
04:43
Maltepe’de ticari araç alev alev yandı | Video 07.08.2023 | 09:24
03:52
Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü | Video 06.08.2023 | 14:55
02:01
Hatay’da orman yangını | Video 06.08.2023 | 14:55
02:16
01:13
01:03
Pendik'te kadınların kabin kavgası kamerada | Video 06.08.2023 | 13:01
01:53
Kars’ta kızıla bürünen gökyüzü mest etti | Video 06.08.2023 | 13:01
03:06
02:49
Beşiktaş’ta müşterilerden farklı fiyat isteyen taksici kamerada | Video 06.08.2023 | 12:33
00:59
TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliğine geri sayım başladı | Video 06.08.2023 | 12:33
01:59
01:52
İstanbul’da “Binbir Surat” lakaplı telefon hırsızı yakalandı | Video 06.08.2023 | 11:15
02:13
Arnavutköy'de yasağa rağmen denize girenler son anda kurtarıldı | Video 06.08.2023 | 10:15
03:09
Bağdat Caddesi'nde otomobilin büfeye çarptığı anlar kamerada | Video 06.08.2023 | 10:15