Video Yaşam Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video
Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video

Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video

07.08.2023 | 09:31

Yalova’da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü 30 yaşındaki Ali Furkan Özkantar kaldırıldığı hastanede vefat ederken kaza anı ise araç kamerasına anbean yansıdı.

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Alınan bilgiye göre, Termal Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Ali Furkan Özkantar, dün yeni aldığı motor ile Termal - Yalova kara yolu Yenimahalle köyü mevkiinde ara yola dönüş yapan Yalova Belediyesi'ne ait kamyonetle çarpıştı. Kazada sonrasında acılar içinde yerde kıvranan Özkantar'ın yaşadığı kaza bölgeden geçen bir aracın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazada ağır yaralanan Özkantar, olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özkantar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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