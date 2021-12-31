Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
Serik'te jandarmadan tarihi eser operasyonu | Video 31.12.2021 | 11:24
03:42
Gümüşhane’de hayvanların ilgi çeken dostlukları kamerada | Video 31.12.2021 | 11:22
00:24
Kamyonetle drift atıp tehlikeye davetiye çıkarttı | Video 31.12.2021 | 11:23
06:19
16:10
16:10
02:50
03:17
02:39
Sultangazi'de temizlik işçisi ile köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı | Video 31.12.2021 | 10:37
02:02
Husumetlisini karıştırıp yerine başkasını vurdu! | Video 31.12.2021 | 10:22
01:08
Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video 31.12.2021 | 10:24
03:02
Hakkari Yüksekova sis altında! Göz gözü görmüyor | Video 31.12.2021 | 10:18
02:36
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu | Video 31.12.2021 | 09:59
00:35
96 yaşındaki yaşlı adam yangında hayatını kaybetti | Video 31.12.2021 | 09:59
01:08
Antalya'da dere taştı, biber serası sular içinde kaldı | Video 31.12.2021 | 09:58
02:55
D-100'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı | Video 31.12.2021 | 09:50
02:06
00:23
Uyuşturucu taciri anne-kız ortak operasyonla yakalandı | Video 31.12.2021 | 09:50
01:30
Markette unutulan cüzdanı poşetine attı! İçini boşaltıp geri getirdi | Video 31.12.2021 | 09:22
Antalya'nın Serik ilçesinde bir şahıs, kamyoneti ile otoparkta drift attı. Çevredeki vatandaşların cep telefonunu yansıyan görüntülerde, otoparkın boş olmasının yaşanabilecek bir kazanın önüne geçtiği görüldü.
Serik ilçesinde bir otoparkta sürücü kimseye aldırış etmeden kamyonetiyle drift attı. Yaptığı ile hem çevreyi rahatsız eden hem de tehlike oluşturan sürücü, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.