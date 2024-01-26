Kamyonetteki sileceği sökerek çaldı | Video
Arnavutköy’de park halindeki bir kamyonetin sileceği kim olduğu bilinmeyen bir kişi tarafından çalındı. Olaydan yaklaşık 3 gün sonra yağmur başlayınca hırsızlık olduğu ortaya çıktı. İncelenen güvenlik kameralarında sileceğin çalındığı görüldü.
Aracının sileceği çalınan Cankurt Hoş, "Ben 30 yıldır burada oturuyorum. İlkokul yıllarından beride bu arabalarla iç içeyim ilgim var. Birisi bana sileceğin çalınmış dese vallahi inanmazdım. Bunu çalan arkadaş 60'lı yaşlarda. Bayağı uğraştıktan sonra hırsızlık yapıyor kendi arabasını arkaya park ediyor buraya geliyor gidiyor. Ben hırsızlığı tam 3 gün sonra hava tekrar yağışlı olunca sileceğimi çalıştırdım öyle fark ettim. Kimin aklına gelir sileceğinin çalınacağı ki. Böyle komik bir durumla karşılaştık bunun düşmüş olma ihtimali de yok bizde kameradan bakınca sileceğimizin çalınacağını fark ettik. Yaşıtları hacca gidip geliyor, bizim amca silecek çalıyor. Tamamı 100 TL'lik olan bir ürünü çalmış yani. Gelip dese ki yol gideceğim sileceğim yok biz söküp kendimiz verirdik zaten." Şeklinde konuştu.
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