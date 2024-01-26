Kamyonetteki sileceği sökerek çaldı | Video 26.01.2024 | 10:06 Arnavutköy’de park halindeki bir kamyonetin sileceği kim olduğu bilinmeyen bir kişi tarafından çalındı. Olaydan yaklaşık 3 gün sonra yağmur başlayınca hırsızlık olduğu ortaya çıktı. İncelenen güvenlik kameralarında sileceğin çalındığı görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Arnavutköy Boğazköy istiklal Mahallesi'nde yaşayan Cankurt Hoş isimli vatandaşa ait olan kamyonetin silecekleri akşam saatlerinde kim olduğu bilinmeyen bir kişi tarafından sökülerek çalındı. Sokağa kendi aracıyla giren şahıs kamyonetin sileceğinin mandallarını açarak sileceği söktü, çaldıktan sonra kendi aracına binerek uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık olayından yaklaşık 3 gün sonra yolculuğa çıkan Hoş, yolculuk esnasında yağmur yağınca sileceğini çalıştırdığında fark etti. Silecekler camı silmeyince, düştüğünü düşünen hoş yaptığı gözlemlerde sileceğin düşemeyecek şekilde kilitlendiğini görünce açtığı güvenlik kamerasında hırsızlık olduğunu gördü. İlginç hırsızlık güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Aracının sileceği çalınan Cankurt Hoş, "Ben 30 yıldır burada oturuyorum. İlkokul yıllarından beride bu arabalarla iç içeyim ilgim var. Birisi bana sileceğin çalınmış dese vallahi inanmazdım. Bunu çalan arkadaş 60'lı yaşlarda. Bayağı uğraştıktan sonra hırsızlık yapıyor kendi arabasını arkaya park ediyor buraya geliyor gidiyor. Ben hırsızlığı tam 3 gün sonra hava tekrar yağışlı olunca sileceğimi çalıştırdım öyle fark ettim. Kimin aklına gelir sileceğinin çalınacağı ki. Böyle komik bir durumla karşılaştık bunun düşmüş olma ihtimali de yok bizde kameradan bakınca sileceğimizin çalınacağını fark ettik. Yaşıtları hacca gidip geliyor, bizim amca silecek çalıyor. Tamamı 100 TL'lik olan bir ürünü çalmış yani. Gelip dese ki yol gideceğim sileceğim yok biz söküp kendimiz verirdik zaten." Şeklinde konuştu.