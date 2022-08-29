Video Yaşam Kamyonla çarpışan araçtaki 2 çocuk hayatını kaybetti, kazada 4 kişi yaralandı | Video
Kamyonla çarpışan araçtaki 2 çocuk hayatını kaybetti, kazada 4 kişi yaralandı | Video

Kamyonla çarpışan araçtaki 2 çocuk hayatını kaybetti, kazada 4 kişi yaralandı | Video

29.08.2022 | 14:04

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Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi'nde kamyonla çarpışan hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Başköy mevkii yakınlarında M.K.'nin (20) sürücüsü olduğu kamyon ile sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise hafif ticari araçta bulunan Zeynep D. (8), Kevser D. (11), Emrullah D. (33), Hatice D. (30), Serra D. (4) ve Adalet D.'yi (60) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan Zeynep D. ile Kevser D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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