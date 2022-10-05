Kamyonla tehlikeli hareketler pahalıya patladı | Video

İstanbul Eyüpsultan’da hafriyat kamyonu ile tehlikeli şekilde şerit değiştirip o anları kayda alarak sosyal medya üzerinden ‘gelişine kurban’ yazısıyla paylaşan sürücü İ.K. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yakalandı. Sürücüye bin 50 lira para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere yönelik yapılan çalışmalarda; Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar mevkiinde Hafriyat aracıyla tehlikeli şerit değiştiren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç sürücüsünün İ. K. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Yapılan kontrollerde aracında standart dışı ışık ve jantlarında tehlikeli sivri aksesuar bulunduğu görülmesi üzerine araç sürücüsü İ.K.'a 2918 sayılı KTK'nın 46/2C (Tehlikeli şerit değiştirmek) maddesinden 427 TL, 30/1-B (Tehlikeli olabilecek süs,aksesuar,eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak) maddesinden 427 TL, 64/1-B5 (Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık donanımı takmak) maddesinden 196 TL olmak üzere, toplamda bin 50 TL İdari Para Cezası uygulandı.

Araç üzerinde bulunan aksesuarların ve standart dışı ışıkların sökülmesi için 1 gün izin verildi.