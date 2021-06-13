Video Yaşam Kamyonun açık kalan damperi üst geçide çarptı | Video

Kamyonun açık kalan damperi üst geçide çarptı | Video

Kamyonun açık kalan damperi üst geçide çarptı | Video
13.06.2021 | 14:44

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halinde kamyonun açık kalan damperi üst geçide çarptı. Kamyonun 100 metre sonra durabildiği kazada, damper ve çarptığı üst geçitte hasar meydana geldi.

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Kaza, öğle saatlerinde Tekirdağ-Malkara karayolunun Ahievren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Murat Öbekçi'nin kullandığı kamyonun açık kalan damperi karayolu üzerindeki üst geçide darptı. Damperin koptuğu kamyon yaklaşık 100 metre sonra durabilirken, damper ve çarptığı üst geçitte hasar meydana geldi.

Kazanan ardından bölgeye giden trafik polisleri, karayoluna çift şeritli olarak ulaşıma kapatıp, trafiği geçici olarak Ahievren Mahallesi üzerinden yönlendirdi. Damperin kaldırılmasının ardından karayolu ulaşıma çaldı.

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