Video Yaşam Kamyonun ağaçlara çarpıp parçalandığı anlar kamerada | Video

Kamyonun ağaçlara çarpıp parçalandığı anlar kamerada | Video

Kamyonun ağaçlara çarpıp parçalandığı anlar kamerada | Video
06.08.2020 | 18:34

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Avcılar’da cadde üzerinden kamyon ve binek aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile ağaca çarpıp devrilen kamyon parçalanırken sürücü içinden sağ çıktı. Öte yandan kaza sonrası kamyonun devrilme anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza, Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücü Ö.K. yönetimindeki 41 ADZ 057 plakalı kamyon sürücü M.Y. yönetimindeki 34 JY 4942 plakalı binek araba ile cadde üzerinde direksiyon hakimiyeti kaybı nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında ağaca çarpan kamyon yan yatarak devrildi. Kamyon parçalanırken olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ö.Y. parçalanan kamyonda sağlık durumu iyi şekilde çıkarıldı ve ambulans ile hastaneye sevk edildi.Öte yandan kaza sonrası kamyonun devrilme anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazaya karışan araçlar trafik ekiplerinin çalışması sonrasında kaldırılırken cadde tekrar trafiğe açıldı.

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