Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi! O anlar kamerada | Video
Hatay’da hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.
"MOTOSİKLETLİ KAMYONU FARK ETMEDİ VE KAMYONDA MOTOSİKLETİ FARK ETMEYECEĞİNDE FECİ KAZA YAŞANDI"
Kamyon ve motosiklet sürücülerinin dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Muhtar Şakir Konuşkan, "Burada ara yoldan çıkan motosikletli kamyonu fark etmedi ve kamyonda motosikleti fark etmeyeceğinde feci kaza yaşandı. Bu olayların yaşanmasını istemiyoruz. Burası ağır tonajlı araçların geçtiği çok işlek bir caddeydi. Şehrimizi ayağa kaldırmak için çalışan kamyon sürücülerimiz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Kamyonların denetlenmesi ve tonajlarının az olması gerekiyor. Kazaların yaşanmasını istiyoruz. Kamyon ve motosiklet sürücülerimizin dikkatli olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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