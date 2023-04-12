Kamyonun altında kalan motosikletli ölümden son anda kurtuldu | Video 12.04.2023 | 14:57 Balıkesir’in Edremit ilçesinde motosiklet sürücüsünün kamyonun altında kalarak ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Harun A. idaresindeki sayılı kamyonun sağa 564. sokağa dönmek isterken yine sağından gelip Eski İtfaiye Kavşağına devam etmekte olan Mihail Mehmet B. idaresindeki motosikletliye çarptı. Kamyonun iki tekerin arasında kalarak son anda ezilmekten kurtulan motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.