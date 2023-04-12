Kamyonun altında kalan motosikletli ölümden son anda kurtuldu | Video
Balıkesir’in Edremit ilçesinde motosiklet sürücüsünün kamyonun altında kalarak ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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