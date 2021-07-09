Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada | Video
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Silivri'de kapalı kasa kamyonun arkasındaki basamağa binerek tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan şahıs, yürekleri ağızlara getirdi, o anlar kameraya yansıdı.
D-100 Karayolu Silivri istikametinde ilerleyen kapalı kasa kamyonun arkasında bulunan basamağa binerek yolculuk yapan şahıs pes dedirtti. Tehlikeli bir şekilde kilometrelerce yolculuk yapan şahıs hem kendi canını hiçe saydı, hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Kamyonun arkasındaki şahsı gören diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken, kamyon sürücüsünü kornalarla uyarmak için uğraştı. Bir süre sonra kamyon gözden kaybolurken, yaşanan o korku dolu yolculuk anı ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.