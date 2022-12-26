Video Yaşam Kamyonun çarptığı beton direk yolcu otobüsünün üzerine devrildi | Video
Kamyonun çarptığı beton direk yolcu otobüsünün üzerine devrildi | Video

Kamyonun çarptığı beton direk yolcu otobüsünün üzerine devrildi | Video

26.12.2022 | 17:01

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Düzce’de manevra yapan kamyonun çarptığı betan direk yolcu taşıyan otobüsün üzerine devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otobüsün üzerinde asılı kalan direk vinç yardımıyla kaldırıldı.

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Kaza; Çilimli İlçesi Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre A.K.'nin kullandığı BİM'e ait kamyon market önünde manevra yaptığı esnada beton elektrik direğine çarptı. O sırada ilçeden şehir merkezine yolcu taşıyan Ahmet Naz'ın kullandığı 81 DJ 472 plakalı otobüs duraktan yolcu almak için ilerlerken kamyonun çarptığı beton direk, kırılarak içinde yolcular bulunan otobüsün üzerine devrildi. Kazada büyük panik yaşanırken yolcular otobüsten tahliye edildi.

Kaza anının anlatan minibüs sürücüsü Ahmet Naz; "Ben normal yolumda gidiyordum. Yolcu almak için durağa yanaşmaya hazırlanırken bir kütleme sesi duydum. Sonrasında kıvılcımlar çıktığını görünce durdum. Yaralımız yok. Kazayı çok şükür ucuz atlattık" dedi.

Çilimli Minibüs Otobüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Adem Karslıoğlu ise; "Çilimli'den Düzce istikametine gidiyor. BİM'in kamyonu da sol tarafta geri geri gidiyor. Geri gelirken elektrik direğine çarpıyor ve otobüs gaza bassa da direkten kurtulamıyor. Araçta 20 yolcu vardı. Allahtan yolculara bir şey olmadı. Sadece bir yolcu heyecanlandığı için tansiyonu çıkmış. Başka bir sorun yaşanmadı" diye konuştu.
Direğin kaldırılmasının ardından otobüs yoldan çekilerek trafik verilmeye başladı.

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