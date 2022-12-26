Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:42
Kamyonun çarptığı beton direk yolcu otobüsünün üzerine devrildi | Video 26.12.2022 | 17:01
02:07
İzmir'de dehşet! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü | Video 26.12.2022 | 15:38
01:13
Kontrolden çıkan pikap şarampole yuvarlandı: 3 yaralı | Video 26.12.2022 | 15:38
00:28
İstanbul’da motosikletli kuryenin öldüğü feci kaza kamerada | Video 26.12.2022 | 15:04
01:15
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 71 gözaltı | Video 26.12.2022 | 14:47
02:00
01:57
Antalya'da korku dolu anlar: Yanan evlerini gözyaşlarıyla izlediler! | Video 26.12.2022 | 14:22
04:28
02:51
Cadde ortasında kavga ettiği şahsı böyle öldürdü | Video 26.12.2022 | 11:06
01:25
Hınca hınç dolu İETT otobüsüne binemedi, isyan etti | Video 26.12.2022 | 12:47
01:57
Denizi kirleten gemiye 3 buçuk milyonluk ceza | Video 26.12.2022 | 12:47
00:41
00:39
00:16
04:10
02:58
Sultangazi'de küçük çocuğa böyle hırsızlık yaptırdılar | Video 26.12.2022 | 11:06
01:21
70 yaşındaki İsmail dedenin karda kızak keyfi izleyenleri gülümsetti | Video 26.12.2022 | 12:47
02:04
Kadıköy'de yer altı kablolarında patlama anı kamerada | Video 26.12.2022 | 12:10
04:54
04:30
Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı eksi 7’ye düştü | Video 26.12.2022 | 11:59
Düzce’de manevra yapan kamyonun çarptığı betan direk yolcu taşıyan otobüsün üzerine devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otobüsün üzerinde asılı kalan direk vinç yardımıyla kaldırıldı.
Kaza anının anlatan minibüs sürücüsü Ahmet Naz; "Ben normal yolumda gidiyordum. Yolcu almak için durağa yanaşmaya hazırlanırken bir kütleme sesi duydum. Sonrasında kıvılcımlar çıktığını görünce durdum. Yaralımız yok. Kazayı çok şükür ucuz atlattık" dedi.
Çilimli Minibüs Otobüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Adem Karslıoğlu ise; "Çilimli'den Düzce istikametine gidiyor. BİM'in kamyonu da sol tarafta geri geri gidiyor. Geri gelirken elektrik direğine çarpıyor ve otobüs gaza bassa da direkten kurtulamıyor. Araçta 20 yolcu vardı. Allahtan yolculara bir şey olmadı. Sadece bir yolcu heyecanlandığı için tansiyonu çıkmış. Başka bir sorun yaşanmadı" diye konuştu.
Direğin kaldırılmasının ardından otobüs yoldan çekilerek trafik verilmeye başladı.