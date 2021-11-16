Video Yaşam Kamyonun kağıt gibi ezdiği otomobilde sıkışmıştı, yaşam savaşını kaybetti
Kamyonun kağıt gibi ezdiği otomobilde sıkışmıştı, yaşam savaşını kaybetti

Kamyonun kağıt gibi ezdiği otomobilde sıkışmıştı, yaşam savaşını kaybetti

16.11.2021 | 09:02

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Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda sac yüklü kamyonun kağıt gibi ezdiği otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Mehmet Kuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrasında gözaltına alınan kamyon şoförü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaza, 12 Kasım günü gece saatlerinde D-100 karayolu Kuzey Marmara Otoyolu Kavşağı'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Akyazı'dan Adapazarı istikametine ilerlemekte olan Hasan Y. idaresindeki sac yüklü kamyon, Şemsettin K. idaresindeki otomobile çarparak, metrelerce sürükledi. Kamyonun adeta kağıt gibi ezdiği otomobil sürücüsü Şemsettin K. ile araç içerisinde bulunan Emine ve Mehmet Kuru otomobilde sıkışarak yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yaralılar sıkıştıkları bölgeden çıkartıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konuya ilişkin ise kamyon şoförü gözaltına alındı.
Tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şemsettin K. ile araç içerisinde bulunan Emine ve Mehmet Kuru tedavi altına alındı. Durumunun ağırlaşması sonrasında doktorların müdahale ettiği Mehmet Kuru, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü ise işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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