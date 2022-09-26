Video Yaşam Kamyonun sürüklediği otomobil takla attı... O anlar kamerada | Video
Kamyonun sürüklediği otomobil takla attı... O anlar kamerada | Video

Kamyonun sürüklediği otomobil takla attı... O anlar kamerada | Video

26.09.2022 | 22:36

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OTOMATİK OYNAT

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde İzmir Çanakkale karayolunda bir kamyonun çarptıktan sonra önünde sürüklediği otomobil orta refüje vurarak taklalar attı bu korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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