Kan davalılar arasındaki dehşete düşüren silahlı kavga kamerada: 1 ölü | Video
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kan davalılar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Dehşete düşüren kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
VATANDAŞLAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Kavganın ortasında kalan vatandaşlar ise ölümle burun buruna geldi. Mermilerden bazıları kaçışan vatandaşların yakınına isabet ederken, bir mermi ise hastanenin 5. katına isabet etti.
O ANLAR KAMERADA
Olay anı ise cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde uzun namlulu silahla ateş açan bir şahsın siyah renkli bir otomobile binerek uzaklaştığı yer aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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