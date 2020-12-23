Kan donduran cinayette annenin feryadı: Oğlumun ciğerini gördüm | Video

Diyarbakır'da kan donduran bir cinayet gerçekleşti. Dün sabah annesiyle beraber açtığı kuyumcuda, altınları çalmak için içeri giren kar maskeli 2 kişinin pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürdüğü Sinan Yoldaş'ın (21) annesi Zahide Yoldaş, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Oğlu vurulduktan sonra soygunculara sopayla müdahale eden Yoldaş, oğlunun 15 gün önce askerden geldiğini belirterek, "Oğluma ateş ettiler. Ben geldim, birisi benim üzerime yürüdü. Silahı aldım, elime vurdu. Kaçıp gittiler. Oğlumun katilini getirsinler. O da benim oğlum gibi olsun. Oğlumun ciğerini orada gördüm ben. O benim ciğerimi yaktıysa onun annesinin de ciğeri yansın" dedi.