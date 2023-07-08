Kanala düşen kamyonetin altında kaldı, 1 saatlik çalışmayla kurtarılabildi | Video 08.07.2023 | 11:02 Antalya'nın Kumluca İlçesine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet dere yatağına düştü. Kamyonet altında sıkışan sürücü yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılabildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Sarıkavak Mahallesi Baymak Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ali Uysal (63) yönetimindeki kamyonet ,kontrolden çıkıp kanala düştü.Sürücü Ali Uysal, kanala düşen kamyonetin altında kaldı. Kaza yerinden geçen Süleyman Erdoğan'in ihbarı üzerine oay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Ali Uysal'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Ali Uysal olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye sevk edildi. Sıkıştığın yeren kurtarılarak ambulansa bindirilmeye çalışılırken kazazede Ali Uysal ambulans şoförünü yanına çağırıp kendisini kızının çalıştığı özel hastaneye götürmesini istedi.Görgü tanığı Süleyman Erdoğan "Çarşıdan geliyordum. Komşumuz olan bu arkadaşımızın kaza yaptığını gördüm. Önce kanala düşen otomobilin yanına indim. Kaza yapan arkadaşımızdan ses geliyordu. Sağ olduğunu öğrenince hemen 112 acil hattını aradım" dedi.