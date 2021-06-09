Video Yaşam Kanala düşen köpek için seferber oldular | Video

Kanala düşen köpek için seferber oldular | Video

Kanala düşen köpek için seferber oldular | Video
09.06.2021 | 09:57

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kanala düşen köpeği kurtarabilmek için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşların çabasıyla köpeğin kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İnsanlık ölmemiş dedirten olay Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesinde yaşandı. Sokak köpeğinin kanala düşerek çaresiz kaldığını gören vatandaşlar kolları sıvadı. Köpeği kurtarabilmek için adeta seferber olan vatandaşların çalışmaları neticesinde köpek düştüğü yerden kurtarıldı. Köpeğin kurtarılma ve tekrar özgürlüğüne kavuştuktan sonra koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar ise, çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

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