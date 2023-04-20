Kanala uçan minibüsteki 4 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı | Video
Adana'da sulama kanalına uçan minibüsteki biri kadın 4 kişi, CANKUR ekibi tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.
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