Video Yaşam Kanala uçan minibüsteki 4 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı | Video
Kanala uçan minibüsteki 4 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı | Video

Kanala uçan minibüsteki 4 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı | Video

20.04.2023 | 08:43

Adana'da sulama kanalına uçan minibüsteki biri kadın 4 kişi, CANKUR ekibi tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Akıntıyla sürüklenen minibüs, kanal üzerinden geçen bir köprünün altında sıkıştı. Minibüste bulunan 4 kişiden 2'si aracın üzerine çıkıp, sulama kanalının köprü ayaklarına tutunarak, yardım istedi. Yardım seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, CANKUR ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsün üzerinde yardım bekleyen 2 kişi ile araçtan çıkamayan diğer biri kadın 2 kişi, CANKUR ekibi tarafından kurtarıldı. Can pazarının yaşandığı kazada kurtarılan 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye’de bariyere vurduktan sonra TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 03:00
Ümraniye'de bariyere vurduktan sonra TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 20.04.2023 | 09:01
Ümraniye’de bariyere vurduktan sonra TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 03:00
Ümraniye'de bariyere vurduktan sonra TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 20.04.2023 | 09:22
Ankara-Samsun yolunda zincirleme kaza | Video 00:25
Ankara-Samsun yolunda zincirleme kaza | Video 20.04.2023 | 09:00
Kanala uçan minibüsteki 4 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı | Video 02:02
Kanala uçan minibüsteki 4 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı | Video 20.04.2023 | 08:43
Elazığ 4.6’lık depremle sallandı | Video 00:44
Elazığ 4.6'lık depremle sallandı | Video 20.04.2023 | 08:43
Üsküdar’da sokak köpeğine silahlı saldırı | Video 04:26
Üsküdar'da sokak köpeğine silahlı saldırı | Video 20.04.2023 | 08:35
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle kapandı | Video 01:18
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle kapandı | Video 20.04.2023 | 08:34
Sivas’ta otobüs kazası: 8 yaralı | Video 00:52
Sivas’ta otobüs kazası: 8 yaralı | Video 20.04.2023 | 08:34
Bolu-Ankara il sınırında trafik kazası 00:39
Bolu-Ankara il sınırında trafik kazası 20.04.2023 | 02:01
Tırın çarptığı şahıs metrelerce ileri böyle savruldu | Video 00:42
Tırın çarptığı şahıs metrelerce ileri böyle savruldu | Video 20.04.2023 | 00:59
Silivri hortum cep telefonu kamerasında | Video 00:30
Silivri hortum cep telefonu kamerasında | Video 19.04.2023 | 21:42
Kulağınızda sesin her detayına yer var 09:03
Kulağınızda sesin her detayına yer var 19.04.2023 | 21:40
Suudi Arabistan’da dolu yağışı hayatı felç etti | Video 03:14
Suudi Arabistan’da dolu yağışı hayatı felç etti | Video 19.04.2023 | 21:25
Taksim benzeri saldırı planlayan terörist: Polislerin bulunduğu noktayı patlatacaktım | Video 00:29
Taksim benzeri saldırı planlayan terörist: "Polislerin bulunduğu noktayı patlatacaktım" | Video 19.04.2023 | 16:50
İnşaat şirketi sahibi Zehra’nın cinayet şüphelisi 1 ay sonra yakalandı | Video 03:51
İnşaat şirketi sahibi Zehra’nın cinayet şüphelisi 1 ay sonra yakalandı | Video 19.04.2023 | 16:34
SON DAKİKA: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde buhar kazanı patladı! | Video 01:14
SON DAKİKA: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde buhar kazanı patladı! | Video 19.04.2023 | 16:32
Tırmandığı bahçe kapısının demir korkuluğu çenesine saplandı! | Video 00:45
Tırmandığı bahçe kapısının demir korkuluğu çenesine saplandı! | Video 19.04.2023 | 14:30
Sinop’ta Nisan ayında dolu yağdı, yollar beyaza büründü | Video 01:32
Sinop'ta Nisan ayında dolu yağdı, yollar beyaza büründü | Video 19.04.2023 | 16:06
Antalya’da müstakil ev alevlere teslim oldu | Video 01:37
Antalya'da müstakil ev alevlere teslim oldu | Video 19.04.2023 | 16:02
Eskişehir’de 3 kişinin öldüğü kazada işçi taşıyan otobüs şoförü gözaltına alındı | Video 04:47
Eskişehir'de 3 kişinin öldüğü kazada işçi taşıyan otobüs şoförü gözaltına alındı | Video 19.04.2023 | 14:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA