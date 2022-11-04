Video Yaşam Kanalizasyona düşen kedi böyle kurtarıldı | Video
Kanalizasyona düşen kedi böyle kurtarıldı | Video

Kanalizasyona düşen kedi böyle kurtarıldı | Video

04.11.2022 | 10:22

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Ankara’da çocukların kovalaması sonucu kanalizasyon kanalına düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Olay, Keçiören'deki Ihlamur Vadisi'nde meydana geldi. Ihlamur Vadisi'nde çocukların kovaladığı sokak kedisi kanalizasyon kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Keçiören Belediyesi itfaiye ekipleri kanalizasyon kanalına düşen kediyi kurtarmak için merdivenle kanala indi. Kanalizasyon suyu içeresinde mahsur kalan kediye ulaşan itfaiye personeli ağla kediyi kanaldan çıkararak tekrar sokağa bıraktı. Kedinin kurtarılma çalışmalarını izleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerini alkışladı.

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