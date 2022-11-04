Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:42
Kanalizasyona düşen kedi böyle kurtarıldı | Video 04.11.2022 | 10:22
02:05
Torbacılara özel harekatla gündüz vakti baskın kamerada | Video 04.11.2022 | 10:22
06:02
00:29
1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video 04.11.2022 | 10:12
01:21
00:29
1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video 04.11.2022 | 10:05
00:59
Son Dakika: “Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu” başlatıldı | Video 04.11.2022 | 09:50
09:36
01:42
Esenyurt’ta silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı | Video 04.11.2022 | 09:22
02:34
Tuzla’da kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 04.11.2022 | 08:39
02:05
02:19
02:09
00:19
İzmir'de korkutan deprem herkesi sokağa döktü | Video 04.11.2022 | 08:46
06:04
Depremde yıkılan minare havadan görüntülendi | Video 04.11.2022 | 08:39
01:12
03:37
Arnavutköy'de kapkaççının peşinden koşarken kolunu kırdı | Video 03.11.2022 | 14:58
01:49
02:41
Güngören'de kasa çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı | Video 03.11.2022 | 14:39
01:24
Şanlıurfa'da, 1 ton bozuk tavuk ele geçti | Video 03.11.2022 | 14:32
Ankara’da çocukların kovalaması sonucu kanalizasyon kanalına düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Keçiören Belediyesi itfaiye ekipleri kanalizasyon kanalına düşen kediyi kurtarmak için merdivenle kanala indi. Kanalizasyon suyu içeresinde mahsur kalan kediye ulaşan itfaiye personeli ağla kediyi kanaldan çıkararak tekrar sokağa bıraktı. Kedinin kurtarılma çalışmalarını izleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerini alkışladı.