Video Yaşam Kanepeden esrar, gardıroptan tüfek çıktı: 2 kardeş gözaltına alındı | Video
Kanepeden esrar, gardıroptan tüfek çıktı: 2 kardeş gözaltına alındı | Video

Kanepeden esrar, gardıroptan tüfek çıktı: 2 kardeş gözaltına alındı | Video

12.12.2022 | 10:47

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Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kanepe üzerinden ve çöpten esrar, gardıroptan ise tüfek buldu. Operasyonda 2 kardeş gözaltına alındı.

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Operasyon, Hacılar Harmanı Mahallesinde bulunan bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu imal edip ilçe ve köylerde de satış yapıldığı bilgisine ulaştı. İstihbari bilgiler üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri elde ettikleri bilgiler doğrultusunda şahısların peşine düştü. Çok geçmeden şahısların kimliklerini ve adreslerini tespit eden ekipler Vedat K. (38) ve Erdal K. (37) isimli 2 kardeşi teknik ve fiziksel olarak takibe aldı. 3 gün süren takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kardeş de yakalanarak gözaltına alındı.

JANDARMA EKİPLERİ EVİ DİDİK DİDİK ARADI
Operasyonun ardından evde geniş çaplı arama başlatan ekipler ev ve eklentilerini didik didik aradı. Yapılan aramalarda evdeki kanepe üzerinde ve bahçedeki çöplerin arasından 150 gram skunk, 35 gram kubar esrar ile 5 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gardıroptan ruhsatsız tüfek, dolap üzerinden de kurusıkı tabanca ele geçirildi. 33 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet pala bıçağı da ele geçirilen operasyonda 2 kardeş sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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