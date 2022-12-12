Kanepeden esrar, gardıroptan tüfek çıktı: 2 kardeş gözaltına alındı | Video

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Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kanepe üzerinden ve çöpten esrar, gardıroptan ise tüfek buldu. Operasyonda 2 kardeş gözaltına alındı.
JANDARMA EKİPLERİ EVİ DİDİK DİDİK ARADI
Operasyonun ardından evde geniş çaplı arama başlatan ekipler ev ve eklentilerini didik didik aradı. Yapılan aramalarda evdeki kanepe üzerinde ve bahçedeki çöplerin arasından 150 gram skunk, 35 gram kubar esrar ile 5 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gardıroptan ruhsatsız tüfek, dolap üzerinden de kurusıkı tabanca ele geçirildi. 33 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet pala bıçağı da ele geçirilen operasyonda 2 kardeş sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.