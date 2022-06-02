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OTOMATİK OYNAT
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Sokak köpeğini öldüresiye döven sanığa hapis cezası | Video 02.06.2022 | 13:10
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Anadolu parsı, ayak izi ve tüyünden tespit edildi | Video 02.06.2022 | 12:53
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Yılkı atları, Hasan Dağı eteklerinde göle girip serinledi | Video 02.06.2022 | 12:39
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Kangal köpeği, sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı | Video 02.06.2022 | 12:42
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Üsküdar - Çekmeköy metrosu arızalandı, vatandaş isyan etti | Video 02.06.2022 | 12:22
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Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı | Video 02.06.2022 | 11:41
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Sahte polislerden turist soygunu | Video 02.06.2022 | 12:26
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Park halindeki araçların akülerini çalan hırsızlar yakalandı | Video 02.06.2022 | 12:14
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Sahte para ve uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video 02.06.2022 | 12:12
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Beylikdüzü'nde erkek çocuğa taciz iddiası! Tekme tokat dövüldü | Video 02.06.2022 | 11:41
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Marmara Denizi’ne asit tahliye eden tankere 19 milyon lira ceza | Video 02.06.2022 | 11:32
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Tartıştığı şahsı Yop Chagi vuruşuyla 5 metreden aşağı uçurdu | Video 02.06.2022 | 11:04
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Rizeli çay üreticisinden Selçuk Bayraktar'a ilginç çağrı | Video 02.06.2022 | 10:46
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Haziran 2022 Perşembe atv izle! | Video 02.06.2022 | 10:43
Tokat'ın Almus ilçesinde yaylada koyun sürüsüne yaklaşan ayıyı, Kangal köpeği uzaklaştırdı.