Kangal köpeklerinin pusuya düşürdüğü bozayı neye uğradığını şaşırdı, o anlar kamerada | Video

Sivas’ta Kangal köpeklerinin pusuya düşürdüğü boz ayı neye uğradığını şaşırdı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Bayat köyünde dağlık arazide gezinen Kangal köpekleri kendilerine doğru yaklaşan bozayıyı görünce çalılıkların arkasına saklandılar. Pusuya yatıp ayının daha çok yaklaşmasını bekleyen Kangallar bir anda ayının karşısına çıkarak saldırıya geçti. Aniden 3 Kangal köpeğini karşısında gören boz ayı neye uğradığını şaşırdı. Kangal köpeklerinin bölgeden uzaklaştırdığı ayıyı o anlara tanıklık eden bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.