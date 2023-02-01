Video Yaşam Kanlar içerisinde kalmıştı! Sokak ortasında dehşeti yaşayan kadın: "Ölmek istemiyorum" | Video
Kanlar içerisinde kalmıştı! Sokak ortasında dehşeti yaşayan kadın:

Kanlar içerisinde kalmıştı! Sokak ortasında dehşeti yaşayan kadın: "Ölmek istemiyorum" | Video

01.02.2023 | 13:40

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde dini nikahlı eski eşinin ‘barışma isteğini’ kabul etmediği iddia edilen 31 yaşındaki kadın sokak ortasında yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmıştı. Yüzü paramparça olan ve tek gözünü kaybetme ihtimali bulunan kadın, “Dışarıya çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak, ölmek istemiyorum. Yardım edin” diye konuştu.

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Olay, dün akşam saatlerinde Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Y.Ö. (33), dini nikahlı eski eşi G.Ç. (31) ile barışmak istedi. Dini nikahlı eski eşinin barışma isteğini kabul etmeyen kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı. Y.Ö., bıçakla G.Ç.'yi yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yüzü kanlar içerisinde kalan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, buradaki müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

TEK GÖZÜNÜ KAYBETME İHTİMALİ VAR: "NE OLUR YARDIM EDİN"
Yüzü tamamen parçalanan ve tek gözünü kaybetme ihtimali bulunan G.Ç.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Acılı kadın, yardım istedi. G.Ç., "Beni bu hale koyanın müebbet yemesini istiyorum. Hiçbir kadın susmasın. Bugün bana, yarın size. Ailemi, çocuklarımı tehdit ediyor, müebbet yemesini istiyorum. İçeriden, dışarıya çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak. Ölmek istemiyorum. Bütün kadınlar gibi ölmek istemiyorum, çocuklarımı istiyorum, başka bir şey istemiyorum ben. Ne olur yardım edin" ifadelerine yer verdi.

Olaydan bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Öte yandan, eski çiftin 10 aylıkta bir çocuklarının olduğu öğrenildi.

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