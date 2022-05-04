Kanser hastası eşini hastaneye götürüyordu, aracı alev topuna döndü | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Sürücünün, kanser hastası eşini Ankara'daki bir hastaneye tedavi amacıyla götürmek için İstanbul'dan yola çıktığı öğrenildi.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.