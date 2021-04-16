Kanser hastasının motosikletini böyle çaldı | Video

Gaziantep’te, dördüncü evre kanser hastası olan Ömer Atlar'ın akülü sandalye almak için satmak istediği motosikletini çaldığı tespit edilen şüpheli şahıs, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Adli mercilere sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi 36 numaralı sokakta geçtiğimiz günlerde meydana gelmişti. İddiaya göre, dördüncü evre böbrek kanseri olan ve vücudunun pek çok noktasında tümör bulunan Ömer Atlar (54), hastalığı nedeniyle yürüyemediği için 7 bin lira değerindeki motosikletini satarak akülü sandalye almak istemiş ve motosikleti evinin karşısındaki garajdan çalınmıştı.

İHLAS HABER AJANSI SESİNİ DUYURMUŞTU

Yaşanan olayın İhlas Haber Ajansı tarafından haberleştirilmesinin ardından çalışma yapan emniyet ekipleri, motosikleti çaldığı iddia edilen şahsı tespit etti. Şüpheli şahıs, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen zanlı, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAĞDURİYETİNİ ÜZÜNTÜ VE ACI İÇERİSİNDE DİLE GETİRMİŞTİ

İHA'nın haberiyle sesini duyuran ve çalınan motosikleti satarak akülü sandalye alma hayali kurduğunu belirten Ömer Atlar, "Dördüncü evre böbrek kanseri hastasıyım. Hastalığımdan önce sıfır bir motosiklet almıştım. Hastalığım ortaya çıktıktan ve tedavi süreci başladıktan sonra yürüyememeye başladım. Bu nedenle motosikletimi satarak akülü bir tekerlekli sandalye almak istiyordum. Hatta motosikletime bir alıcı çıktı, 6 bin 800 lira teklif etti. Ben de 7 bin lira isteyince anlaşamadık. İki gün sonra ise garajda bulunan motosikletim çalındı. Çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı" ifadelerini kullanmıştı.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEMİŞTİ

Yayınlanan haberde, çalınan motosikletin emniyet ekiplerince bulunacağına inandığını da belirten mağdur Ömer Atlar, "Motosikletim çalınalı bir kaç gün oldu. Emniyet ekiplerine olan güvenim ve inancım tam. Motosikletimi bulup getireceklerine inanıyorum, hala umudum var ama zaman geçtikçe de umutlar azalıyor" diye konuşmuştu.