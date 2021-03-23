Video Yaşam Kantinden yiyecek çalan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı | Video

Kantinden yiyecek çalan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı | Video

Kantinden yiyecek çalan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı | Video
23.03.2021 | 09:35

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Osmaniye’de bir okulun kantininden yiyecek çalan 3 kişi önce kameraya sonra polise yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Şehit Mehmet Ali Sarak Ortaokulu'nun kantininde meydana gelen hırsızlık olayını fark eden kantin işletmecisi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kantinde yaptıkları incelemenin ardından güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayı kameralara yansırken, ekipler görüntülerden şahısların kimliklerini tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda Ş.K., D.K. ve V.Ö. isimli şahıslar yakalandı.

Okul kantininden yaklaşık 350 lira değerinde yiyecek çalan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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