Video Yaşam Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir’in kabrine koşuyor | Video

Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir’in kabrine koşuyor | Video

Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir’in kabrine koşuyor | Video
15.07.2021 | 08:46

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Nevşehir’de “Kapadokya Kaplanları” sporcuları Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabrine ulaşmak üzere koşmaya başladı.

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Etkinlik çerçevesinde, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından oluşan 20 kişilik "Kapadokya Kaplanları" adlı grup üyeleri sabah saat 05.30'da Nevşehir Belediye Başkanlığı binası önünde bir araya geldi.

Sporcular burada Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve tarafından Niğde'ye uğurlandı.
Ellerindeki Türk bayrakları ile koşuya başlayan sporculara bir süre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve Başkan Yardımcısı Furkan Feralan da eşlik etti.

Koşunun startını veren Vali İnci Sezer Becel, Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz ile özdeşleşen kahramanlardan biri olduğunu belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Kapadokya Kaplanları sporcularımız şehit Ömer Halidemir'in kabrine koşacaklar. Bu vesileyle başta Ömer Halisdemir olmak üzere 15 Temmuz'da şehit olan 251 vatan evladımızı saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tüm gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Savran ise, "Bir milletin iradesine konulmak istenen ipoteğin yine milletin iradesi ile püskürtüldüğü bir günün anısını yaşıyoruz. Kadim tarihinde sayısız savaşlara, felaketlere ve zor dönemlere asil duruşuyla göğüs geren aziz Türk milletinin 5 yıl önce vatan hainlerine karşı yazdığı destanın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Bir milletin iradesine, demokrasisine sahip çıktığı bu günü anlamlı kılan bir aktivite gerçekleştiriyoruz. Katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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