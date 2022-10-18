Kapadokya'da balon kazası! 2 ölü, 3 yaralı | Video

Nevşehir'de sıcak hava balonlarından bir tanesi, iniş sırasında kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre : 2 ölü, 3 yaralının olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde Göreme Beldesi'nden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak Beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın artması nedeniyle sert iniş yaptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.