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Kapadokya'da gökyüzünde Cumhuriyet coşkusu | Video

Kapadokya'da gökyüzünde Cumhuriyet coşkusu | Video

29.10.2023 | 09:08

Kapadokya’da sıcak hava balonları Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı. Gün doğumu ile birlikte 152 sıcak hava balonu gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

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TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle özel olarak hazırlanan Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri sıcak hava balonlarına asıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yılı dolayısıyla Kapadokya'da sıcak hava balonları gökyüzüne sepetlerine astıkları Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı. Havalanan sıcak hava balonları hem balona binenler hem de izleyenler için gökyüzünde görsel şölen oluştu.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültür mirası listesinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle tanınan turizm merkezi Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistlere manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkânı sunan sıcak hava balonlarının sepetlerine uçuş öncesi Türk bayrakları asıldı. Peş peşe havalanan 152 sıcak hava balonları, Göreme beldesi ve çevresindeki kalkış alanlarından gökyüzüne yükseldi.

Bu gün uçmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen sıcak hava balon pilotu Tolga Eke "Cumhuriyetimizin 100. Yılında şanlı bayrağımızı gökyüzünde dalgalandıracağız. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen misafirlerimiz ile bu günü kutlamaktan çok mutluyuz. Türk bayraklarını ve Atatürk posterlerini balonlarımıza taktık. Birazdan gökyüzüne yükseleceğiz" şeklinde konuştu.

Turizmci Mehmet Dinler de yaptığı açıklamada "Genç Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e hiç bitmeyecek şükran ve minnet içerisindeyiz. Cumhuriyeti biz kurmadık ama gelecek nesillere aktaracak olan nesil bizleriz. Türkiye Cumhuriyeti, çoğulcu, kapsayıcı ve barışçıldır" dedi.

Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle Kahramanmaraş'tan Kapadokya'ya gelen ve sabahın erken saatlerinde sıcak hava balonlarının gök yüzüne yükselişlerini seyreden Seçil Kaya'da yaptığı açıklamada "Bu görüntü çok heyecan verici. Özellikle 100. Yıl çok önemli. Bizde bu heyecanı burada yaşamaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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