Kapadokya’da gökyüzünde görsel şölen | Video
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da gündoğumu ile havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya'da gündoğumu ile havalanan sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi. Sıcak hava balonları, dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin, bölgedeki tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri kuş bakışı izlemelerine imkan sunuyor.
Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına katılamayan binlerce kişi ise Göreme Aşıklar Tepesinde buluşarak sıcak hava balonlarının gökyüzünde ki görsel şölenini fotoğraflaması dikkatlerden kaçmadı.