Kapadokya’da görsel şölen kaldığı yerden devam etti | Video
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya’da turistlere yönelik düzenlenen sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan olumsuz hava şartlarından dolayı 13 gün aradan sonra yeniden havalandı.
Balon Pilotu Burak Dayankoç, "13 gündür uçuş olmadı. Bu gün hava koşulları normale döndü. Umarım Nisan ve Mayıs ayı güzel olur. Türkiye'ye yeni pazarlar açılmaya başladı. Özellikle Endonezya ve Malezya pazarı açıldı. İtalyanlar da yoğun olarak gelmeye başladı" dedi.
Balon turlarını izleyen Fransız turist Chloe Levoır de, "Kapadokya muhteşem bir yer. Özellikle sıcak hava balonlarını izlemek harika" dedi.
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