Kapaklı Kazak Gölü’nde bulunan kafede korkutan yangın | Video
Tekirdağ Kapaklı ilçesi Kazak Gölü’nde kafe olarak kullanılan bir işletmede elektrik kontağından yangın çıktı.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alırken işletmede ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Yaşanan olayda can kaybı veya yaralanan olmazken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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