Kapanma saatlerinde müşteri aldılar. 26 kişi 90 bin 194 lira ceza yedi | Video

İstanbul Ataşehir’de kapalı olması gerekirken müşteri kabul edilen iki eğlence mekanında sosyal mesafe kurallarına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 26 kişiye 90 bin 194 lira ceza kesildi.

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Ataşehir İlçesi'ne bağlı Barbaros Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'nde bulunan iki iş yerini denetledi. Eğlence mekanı olan iki farklı adreste sosyal mesafe kurallarına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları saptanan 26 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 90 bin 194 lira idari para cezası kesildi.