Video Yaşam Kapı açık trafikte ilerlemişti. "Can sıkıntısından" yapmış | Video

Kapı açık trafikte ilerlemişti. "Can sıkıntısından" yapmış | Video

Kapı açık trafikte ilerlemişti.
18.10.2020 | 18:00

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İstanbul D100 karayolu Mecidiyeköy mevkisinde kapısı açık halde seyreden araç sürücüsü Trafik Denetleme Ekipleri Tarafından yakalandı. Sürücü Mehmet Y.’ye 264 lira para cezası yazılırken kapıyı trafik yoğunluğunda can sıkıntısından dolayı açtığı ileri sürüldü.

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E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil kapısı açık halde ilerledi. Otomobilde bir kişinin ayağını sarkıtarak yolculuk yapması ise görenleri şaşkına çevirdi. Bu görüntüler üzerine çalışma başlatanTrafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri araç sürücüsünü tespit etti.

34 VMT 02 plakalı araç sürücüsü Mehmet Y.' ye 2918 saylı K.T.K'nın 58.(İndirme-bindirme sırasında sürücülerin; aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmaması, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmaması ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması) maddesine istinaden 132 lira ve 73/A maddesince (Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde; su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, kişileri korkutmak/şaşırtmak, özel amaçlarla keyfi ya da kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek) 132 Lira olmak üzere Toplam 264 Lira idari para cezası uygulandı.

ADLİ İŞLEM YAPILCAK

Sürücü Mehmet Y. , TCK 179/2 (Kara,deniz,hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat,sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Kuştepe Polis Merkezine teslim edildi.

CAN SIKINTISINDAN YAPMIŞ

Sürücü Mehmet Y.'nin kapı açık olarak gitmeyi trafik yoğunluğunda can sıkıntısından dolayı yaptığını söylediği ileri sürüldü.

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