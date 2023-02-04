Kapıköy Gümrük Kapısı’nda 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye’ye giriş yapmak üzere Van ilinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı’na gelen bir aracın ön bölümüne gizlenmiş vaziyette 7 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Paketlerin konumu itibarıyla başka şekilde çıkarılma imkanı bulunmadığından aracın direksiyon ve torpido kısmı sökülerek şüpheli bölgeye ulaşıldı. Söz konusu bölgede özel bir düzenek içerisine doldurulmuş 16 adet paket tek tek çıkarıldı. Paketlerin içindeki maddelerden alınan numunenin uyuşturucu madde test cihazıyla yapılan analiz neticesinde maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi. Toplam 7 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucuya ekiplerce el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.
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