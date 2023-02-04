Video Yaşam Kapıköy Gümrük Kapısı’nda 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video
Kapıköy Gümrük Kapısı’nda 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video

Kapıköy Gümrük Kapısı’nda 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video

04.02.2023 | 11:17

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye’ye giriş yapmak üzere Van ilinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı’na gelen bir aracın ön bölümüne gizlenmiş vaziyette 7 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

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Yabancı uyruklu şahıs idaresindeki araç Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıköy Gümrük sahasına geldiğinde Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında riskli görülerek x-ray cihazına sevk edildi. Yapılan taramada aracın ön bölümünün iç kısmında şüpheli yoğunluk olduğu görüldü. Bunun üzerine ekipler aracı detaylı aramak üzere arama hangarına aldı ve şüpheli yoğunluk görülen zulalı bölgeden videoskop cihazı marifetiyle görüntü alınarak söz konusu bölgeye paketler yerleştirildiği tespit edildi.

Paketlerin konumu itibarıyla başka şekilde çıkarılma imkanı bulunmadığından aracın direksiyon ve torpido kısmı sökülerek şüpheli bölgeye ulaşıldı. Söz konusu bölgede özel bir düzenek içerisine doldurulmuş 16 adet paket tek tek çıkarıldı. Paketlerin içindeki maddelerden alınan numunenin uyuşturucu madde test cihazıyla yapılan analiz neticesinde maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi. Toplam 7 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucuya ekiplerce el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

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