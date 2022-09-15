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OTOMATİK OYNAT
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Lüks araçtan yaklaşık 400 bin TL hırsızlık kamerada | Video 15.09.2022 | 09:24
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Samsun'da parkta bıçaklı saldırı: 2 yaralı | Video 15.09.2022 | 09:18
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Mersin'de belediye çalışanlarına PKK operasyonu | Video 15.09.2022 | 08:38
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Sinop'ta seyir halindeki araç bir anda alev aldı | Video 15.09.2022 | 08:34
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Marmaris narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor | Video 15.09.2022 | 08:34
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Sakarya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı | Video 15.09.2022 | 08:34
02:46
Çorlu’da yatak üretim fabrikası alev alev yandı | Video 15.09.2022 | 08:34
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Kapıkule yolunda 2 tır çarpıştı: 1 yaralı | Video 15.09.2022 | 08:34
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Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı | Video 14.09.2022 | 20:35
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Denizde kaybolan köpeği sahil güvenlik kurtardı | Video 14.09.2022 | 20:33
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Kokoreç imalathanesinde mide bulandıran görüntüler | Video 14.09.2022 | 19:44
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Helikopterle elektrik tel bakımı kamerada | Video 14.09.2022 | 17:57
00:58
19 yaşındaki suç makinesi yakalandı: 123 olay, 27 yıl hapis cezası | Video 14.09.2022 | 17:58
01:20
Bindiği takside şoförün parasını çaldı, utanmadan inkar etti | Video 14.09.2022 | 17:04
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Özel halk otobüsçüleri, İBB'ye karşı tepkilerini dile getirdi | Video 14.09.2022 | 16:18
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Şanlıurfa’da kanlı pusu kamerada | Video 14.09.2022 | 16:18
Edirne’den Kapıkule istikametine seyir halinde olan çimento yüklü tırın, Ukrayna plakalı granül plastik yüklü başka bir tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.