Kapıkule yolunda 2 tır çarpıştı: 1 yaralı | Video

Edirne’den Kapıkule istikametine seyir halinde olan çimento yüklü tırın, Ukrayna plakalı granül plastik yüklü başka bir tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne-Kapıkule Sınır Kapısı istikameti Yenikadın Köyü mevkiinde meydana geldi. Ali Osman Çakır yönetimindeki çimento yüklü tır, seyir halinde olan Ukrayna uyruklu Mykola Buliha idaresindeki granül yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İstanbul'dan Ukrayna'ya plastik granül sevkiyatı yapan tırın yükü yola döküldü. Kapıkule Gar Gümrüğüne çimento götüren diğer tırın sürücüsü Ali Osman Çakır ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü Çakır, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.