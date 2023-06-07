Kapıkule’de 200 adet kaçak cep telefonu yakalandı | Video
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, bir araçta yapılan kontrollerde en son model 200 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.
Hangarda gerçekleştirilen detaylı aramada, aracın sağ ve sol farları sökülerek iç kısmına saç levhaların kaynakla tutturulup bu kısma kaçak telefonların yerleştirildiği tespit edildi. Gerçekleştirilen arama neticesinde Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan son model cep telefonları ele geçirildi. Cep telefonlarının kullanılmamış olduğu tespit edilirken toplamda 200 adet cep telefonu tespit edildi. Kaçak telefonların değerinin 2 milyon 200 bin lirası olduğu anlaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.
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