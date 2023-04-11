Video Yaşam Kapıkule'de 3 milyon 750 bin TL değerinde kaçak bilgisayar ele geçirildi | Video
Kapıkule'de 3 milyon 750 bin TL değerinde kaçak bilgisayar ele geçirildi | Video

Kapıkule'de 3 milyon 750 bin TL değerinde kaçak bilgisayar ele geçirildi | Video

11.04.2023 | 11:51

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda minibüste yapılan aramada 3 milyon 750 bin lira değerinde kaçak bilgisayar ve bilgisayar aksamı ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Gümrük Sahasına gelen minibüs, Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda minibüsün çeşitli bölgelerinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi ve fiziki arama yapıldı. Aramada, aracın tavanında, tabanında ve yan duvarlarında oluşturulan boşluklara ve koltukların altına gizlenmiş 46 adet laptop bilgisayar, 285 adet bilgisayar kasası, 250 adet işlemci ve 457 adet şarj adaptörü ele geçirildi. Ele geçirilen cihazların 3 milyon 750 bin lira değerinde olduğu belirlenirken, olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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