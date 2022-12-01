Kapıkule’de kaçakçılık operasyonu: 1 milyon liralık kaçak trüf mantarı ve kehribar ele geçirildi | Video
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Türkiye ve Avrupa’ya Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan kaçak yollarla binlerce liralık kaçak trüf mantarı ve kehribar geçirmek isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.
PİYASA DEĞERİ 730 BİN LİRA OLAN 10 KİLOGRAM KEHRİBAR ELE GEÇİRİLDİ
Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen çekici türü bir araç, gümrük muhafaza ekiplerince riskli olarak değerlendirildi. Bunun üzerine şüpheli araçta gerçekleştirilen aramada, aracın şoför mahallinin üzerindeki dolaplarda siyah renkli poşetler olduğu tespit edildi. Poşetler kontrol için açıldığında, içlerinde işlenmiş vaziyette irili ufaklı taş şeklinde ve ipe dizilmiş halde kehribarlar bulunduğu görüldü. Ekiplerce ele geçirilen ve ağırlığı 10 kilogramı bulan kehribarın değerinin yaklaşık 730 bin TL olduğu belirlendi.
Olaylarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.