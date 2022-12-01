Video Yaşam Kapıkule’de kaçakçılık operasyonu: 1 milyon liralık kaçak trüf mantarı ve kehribar ele geçirildi | Video
Kapıkule’de kaçakçılık operasyonu: 1 milyon liralık kaçak trüf mantarı ve kehribar ele geçirildi | Video

Kapıkule’de kaçakçılık operasyonu: 1 milyon liralık kaçak trüf mantarı ve kehribar ele geçirildi | Video

01.12.2022 | 11:55

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Türkiye ve Avrupa’ya Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan kaçak yollarla binlerce liralık kaçak trüf mantarı ve kehribar geçirmek isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen yabancı uyruklu şahıs tarafından kullanılan bir otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince risk analizi çerçevesinde şüpheli görülerek x-ray taramasından geçirildi. Şüpheli yoğunluklar olduğu tespit edilen otomobil, ekiplerce detaylı aramaya tabi tutuldu. Dedektör köpek Focus ile yapılan ayrıntılı kontroller neticesinde aracın stepne boşluğunda ve yolcu koltuğunun ön kısmında siyah poşetler bulunduğu tespit edildi. Poşetler kontrol edildiğinde içerisinde çok sayıda trüf mantarı olduğu görüldü. Yapılan tartım işleminde trüf mantarının ağırlığı 12 kilogram olarak ölçülürken, değerinin yaklaşık 300 bin TL olduğu belirlendi.

PİYASA DEĞERİ 730 BİN LİRA OLAN 10 KİLOGRAM KEHRİBAR ELE GEÇİRİLDİ
Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen çekici türü bir araç, gümrük muhafaza ekiplerince riskli olarak değerlendirildi. Bunun üzerine şüpheli araçta gerçekleştirilen aramada, aracın şoför mahallinin üzerindeki dolaplarda siyah renkli poşetler olduğu tespit edildi. Poşetler kontrol için açıldığında, içlerinde işlenmiş vaziyette irili ufaklı taş şeklinde ve ipe dizilmiş halde kehribarlar bulunduğu görüldü. Ekiplerce ele geçirilen ve ağırlığı 10 kilogramı bulan kehribarın değerinin yaklaşık 730 bin TL olduğu belirlendi.

Olaylarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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